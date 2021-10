Nego do Borel é visto abalado no litoral do Rio de Janeiro após mãe registrar desaparecimento

05/10/2021 | 11:10



Nego do Borel teria sido visto na tarde da última segunda-feira, dia 4, em Itacuruçá, um distrito do município de Mangaratiba, segundo fontes da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Após a mãe do cantor, Roseli Viana, registrar em delegacia que ele havia desaparecido, fontes alegam que viram Nego visivelmente triste em sua lancha apenas acompanhado do marinheiro.

A assessoria de imprensa do cantor afirmou não ter notícia oficial sobre o paradeiro dele.

Segundo o Extra, em mensagem para o assessor, Anderson Faria da Silva, Nego disse antes de sumir:

Obrigado por tudo, você é f***a, foi f***a, mas eu não estou aguentando a pressão, estou com depressão.

Dias antes do sumiço, ele havia feito uma postagem afirmando que iria morar com os peixes. Ele também publicou sobre se sentir depressivo em meio à polêmica causada por conta da expulsão de A Fazenda 13.

Família, infelizmente estou tentando não deixar isso que aconteceu me abater, mas infelizmente tô aqui pra falar pra vocês que hoje a depressão me tomou. Acabei de chegar de uma festa muito depressivo. Não estou me vitimizando, mas quando vejo que tentei dar o meu melhor em um jogo que mexe com o nosso psicológico, e eu saio envergonhando a minha família e meus amigos, eu me quebro. Em todos os lugares que vou as pessoas só falam de A Fazenda, que estavam torcendo por mim, que parou de assistir porque eu saí... Mãe, eu te amo e te peço perdão por mais uma vez ser um idiota. Fui burro de ter ido para esse reality, mas eu achei que ali eu ia conseguir mostrar o filho, o amigo, o neto, o Leno Maycon que eu sou! Prometo que vou tentar melhorar, mas mãe... dessa vez eu estou tentando entender o que aconteceu. Eu não fiz nada e fui jogado para fora igual a um lixo!, escreveu.

No Instagram, Roseli disparou contra os internautas:

Os juízes da internet estão matando as pessoas. Instagrams e páginas de fofoca também são responsáveis diretamente por isso, promovem o ódio gratuito com textos tendenciosos atacando indiretamente as pessoas. (...) Depois quando acontece o pior, querem ficar fazendo mil postagens falando da pessoa para ganhar biscoito, igual aconteceu com o MC Kevin.