Uber Flash Moto chega a São Paulo, Grande ABC, Guarulhos, Osasco e Santos

05/10/2021 | 10:48



Hoje (5), a Uber lança serviço para o envio de itens Uber Flash Moto em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Guarulhos, Osasco e Santos. Com a nova modalidade, usuários podem solicitar viagens para enviar objetos pequenos via motocicletas, sem sair de casa.

O Uber Flash Moto foi criado para colaborar com o distanciamento social, atender usuários que querem agilidade para enviar pequenos artigos e, ao mesmo tempo, ser uma opção complementar de ganhos para os entregadores parceiros do Uber Eats que usam moto. As viagens são mais econômicas do que as entregas de Uber Flash em automóveis.

O Uber Flash Moto já estava disponível em 18 localidades e chega hoje a outras 22 cidades do país. Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Cuiabá (MT) e Teresina (PI) são algumas delas. A modalidade foi pensada para atender a necessidade de transporte de pacotes, presentes, documentos e outros artigos de pequeno porte, que possam ser acomodados dentro dos compartimentos de entrega.

Para minimizar o contato físico, a recomendação é usar o chat do aplicativo para conversar com o entregador parceiro e fornecer mais orientações, se necessário. O usuário que solicitar a viagem precisa informar os dados de quem vai receber ou entregar o item, para que tanto quem envia quanto quem recebe o objeto tenha acesso às informações da viagem e ao mapa do trajeto, atualizado em tempo real.

As duas pontas também recebem alertas em seus smartphones quando a moto está se aproximando. O entregador pode entrar em contato com as duas partes por mensagem ou ligação dentro do app.

Não é permitido enviar itens de valor ou cujo transporte seja proibido por lei ou pelas regras da modalidade. Antes de cada solicitação, as regras do Uber Flash Moto são exibidas no aplicativo para que o usuário possa verificar e concordar antes de seguir com o pedido.

Como usar o Uber Flash Moto

O Uber Flash Moto funciona como o UberX. Mas, ao invés de solicitar viagem para o seu deslocamento, você solicitará para enviar ou receber um item: