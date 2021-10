Ex-namorada de Nego do Borel quer criar ONG para combater violência doméstica

05/10/2021 | 10:24



Após registrar um boletim de ocorrência acusando Nego do Borel por lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça, injuria e violência doméstica em janeiro deste ano, a atriz Duda Reis anunciou que irá criar uma ONG contra violência doméstica. No início de 2021, ela concedeu uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo, e falou sobre os mais de dois anos de relacionamento abusivo. O cantor também foi ouvido no programa e negou as acusações.

Em uma série de stories no Instagram nesta segunda-feira, 4, a influenciadora respondeu a uma pergunta feita por internauta sobre a intenção de criar uma ONG. "Isso era um segredo, mas está prestes a acontecer. Estamos montando (a ONG) e organizando tudo certinho e creio que será um projeto muito especial. Como quero que seja para sempre, estamos estruturando tudo. Acho que a pressa é inimiga da perfeição, e quero que seja tudo impecável", adiantou.

Duda também deu alguns detalhes sobre o que pretende fazer contra a violência doméstica. "Será uma ONG em prol das mulheres, onde elas poderão receber ajuda e auxílio jurídico para situações de violência. Estou animada! Não temos a data certa ainda, mas estamos dando o nosso melhor. É uma equipe homérica", escreveu.

Nego do Borel foi expulso do reality da Record TV, A Fazenda, após acusação de abuso sexual contra Dayana Mello. O artista começou a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável. Nesta terça-feira, a mãe do cantor abriu um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho, no Rio de Janeiro.