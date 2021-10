Mãe do cantor Nego do Borel registra em delegacia desaparecimento do artista

05/10/2021 | 10:19



A mãe do cantor Nego do Borel, Roseli Viana Gomes, registrou o desaparecimento do filho no 42º DP do Rio, no Recreio. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Na semana passada, o cantor de 29 anos (cujo verdadeiro nome é Leno Maycon Viana Gomes) foi expulso da 13ª edição do reality show A Fazenda, da Record.

O artista começou a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra sua colega de confinamento Dayane Mello. Em alguns vídeos da transmissão é possível perceber que a modelo aparentava estado de embriaguez após uma festa que começou na noite de sexta-feira, 24.

Enquanto os participantes se preparavam para dormir, MC Gui comenta, ao perceber Nego do Borel na mesma cama que Dayane Mello: "Day, se você quiser ficar aí, você responde. Papo sério. Se ela não responder você sai, Nego". Na sequência, outros confinados comentam sobre ela estar "completamente bêbada". Durante a madrugada, foi possível ouvir sons que indicavam um comportamento sexual na cama em que ambos estavam.

Antes de ser expulso do programa, o que aconteceu no sábado, 25, Nego do Borel chegou a ser indiciado por violência doméstica contra a ex-namorada, a modelo Duda Reis. Ela registrou boletim de ocorrência em janeiro, por estupro e ameaça. Ele negou. Desde que saiu do programa, o cantor deu declarações de que estava passando por um momento emocionalmente difícil.