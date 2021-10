Rafaella Santos e Gabigol reatam namoro em segredo e pretendem assumir após a Libertadores, diz jornal

05/10/2021 | 10:10



Parece que um dos casais ioiô mais famosos dos últimos tempos está de volta! De acordo com informações do jornal Extra, Rafaella Santos e Gabigol decidiram dar uma nova chance ao romance - e, desta vez, até mesmo o pai da influenciadora teria aprovado a relação, que estaria sendo mantida em segredo pelo casal.

Um dos motivos pelos quais o par está saindo às escondidas é justamente a boa convivência que o jogador está conquistando com a família da irmã de Neymar Jr. - algo importante, já que o craque do Flamengo já chegou a discutir com o pai de Rafaella durante uma festa dois anos atrás, além de ter ficado de fora de um grande evento organizado pelo atacante do Paris Saint-Germain. Pouco tempo depois, Santos e Gabigol anunciaram o término.

Agora, no entanto, a história é diferente: Neymar e Gabigol já mostraram, durante os jogos da seleção, que as coisas entre si já estão mais que certas. Já o pai de Rafaella, de acordo com amigos do jogador, ainda tem suas reservas, mas está disposto a acreditar na mudança do craque carioca, que antes tinha o costume de dar perdidos na companheira:

Por mais que o pai dela fosse contra o namoro, ele sabe que os dois se gostam e está acreditando que o Gabriel está mais sossegado. Os dois já se encontraram e, por ela, estão mantendo a linha.

Outra fonte do veículo ainda entrega que os dois estão sendo mais cuidadosos com os encontros desta vez, para evitar que a relação caia na mídia. Gabigol estaria empenhado em fazer com que o romance finalmente engate em algo sério e decole - mas só pensa em assumir depois da final da Libertadores:

Antigamente, eles iam a um restaurante ou outro, mas sempre vazava alguma coisa. Ele está dedicado a fazer o namoro dar certo. Nem tem ido para a noitada. No máximo, uma resenha aqui e ali. Mas agora não é hora de mudar o foco para a vida pessoal dele.

E, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, pode ser que os dois realmente estejam com grandes planos para o futuro! Isso porque Rafaella teria alugado um apartamento no condomínio de luxo Península, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no qual estaria realizando uma verdadeira reforma. E, ao visitar as obras, ela teria sido vista mais de uma vez ao lado de Gabigol. Com isso, os rumores no local seriam de que os dois pretendem morar juntos. Eita!