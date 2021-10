Ataques digitais

Francisco Lacerda



O mundo digital está sob ataque. Inclusive no Grande ABC. Hackers, motivados sabe-se lá por quais razões, têm causado preocupação e prejuízos com invasões em sistemas de empresas privadas e governos. Nos últimos dias, dois casos ocorridos na região chamaram a atenção da opinião pública. No primeiro deles, a vítima foi uma das maiores empresas do Brasil, a CVC, com sede em Santo André. No outro, o alvo foi a Prefeitura de Ribeirão Pires. Ambos os episódios expuseram a fragilidade dos protocolos cibernéticos de segurança e, além dos prejuízos causados às operações, trazem preocupação aos cidadãos, cada vez mais dependentes do ambiente virtual.

Tanto a CVC quanto o Paço de Ribeirão relataram transtornos na execução de suas atividades por causa do ataque dos hackers, cuja origem, nos dois episódios, ainda está em investigação. Empresa e governo têm por obrigação tratar o assunto com a transparência necessária, já que a primeira, ainda que do setor privado, tem ações negociadas na bolsa de valores. A opinião pública merece respostas. Num mundo interligado digitalmente, toda informação é bem-vinda.

Após ataque a sistemas de grandes empresas ou governos, a preocupação inicial é quanto à exposição de dados de clientes e contribuintes. É cada vez maior a especialização de bandidos na obtenção de informações pessoais de terceiros para, depois, transformá-las em ativos a serem negociados no submundo da internet.

A dependência do brasileiro da digitalização fica evidente em dias como ontem. Os problemas técnicos que derrubaram os sistemas do Faceboook, Instagram e WhatsApp, a partir dos Estados Unidos, praticamente paralisaram o País. Muita gente se atrapalhou para trabalhar com os aplicativos fora do ar. Tamanho nível de sujeição deve estimular o desenvolvimento de mecanismos de segurança que impeçam que a sociedade fique refém do imponderável ou, em alguns casos específicos, de grupos mal-intencionados. Novos tempos exigem cuidados à altura dos desafios que vão surgindo, cada vez mais complexos.