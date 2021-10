Ferramenta de gestão e apoio à pesquisa

Do Diário do Grande ABC



A memória empresarial já é reconhecida como ferramenta estratégica que pode ser utilizada de diversas formas: aliada da comunicação corporativa, possível ponte para aproximar clientes e fornecedores ou ferramenta de gestão, já que se torna fonte de pesquisa de práticas passadas, cruciais na tomada de decisão. De acordo com o estudo A Memória Empresarial nas Organizações no Brasil, realizado pela Aberje em 2020, 18% das empresas ouvidas de diversos setores têm programa estruturado de memória empresarial; 29% promovem ações eventuais; 5% já tiveram algum programa; e 48% não possuem nenhum programa nem ações. O estudo aponta, ainda, que quase metade das que têm programa de memória estruturado e das que promovem ações eventuais são empresas privadas multinacionais.



Essa prática começou no Brasil com resgate de documentos de grandes empresas empenhadas em organizar seus arquivos históricos, geralmente em datas comemorativas, que buscavam reunir documentos com trajetória da instituição, mas ganhou espaço e hoje é fonte de pesquisa a diversos setores, até mesmo universidades, pois acervo bem preservado pode contar muitas histórias: da organização, do setor em que está inserida, ou mesmo do País. Acervos mantidos pelas empresas carregam sentido social que extrapola as funções corporativas: a história de nenhuma empresa está descolada da história da comunidade em que está inserida, e o acervo empresarial conta história coletiva que, por sua vez, imprime marcas e deixa vestígios nas memórias institucionais.



Ciente da relevância da sua própria história, a Fundação Salvador Arena, desde 1998, ano em que falecia seu idealizador, trabalha para manter sua memória e seu legado vivos. Neste mesmo ano, foi criado pelo conselho curador da Fundação o Memorial Salvador Arena, que deu origem, em 2008, ao Centro de Documentação, Memória e Referência da Fundação Salvador Arena, espaço destinado a reunir, organizar, preservar e dar acesso a todos documentos de valor permanente da instituição e do seu fundador, disseminando, por meio de diversas práticas, a história da instituição e fortalecendo sua identidade. Com a pandemia e a partir de processo natural de modernização, o acervo passa a disponibilizar ao público um tour virtual. A iniciativa viabiliza o acesso de parte de seu acervo, um dos únicos do Grande ABC, tornando-se mais uma ferramenta de apoio à pesquisa, que pode auxiliar na idealização e implantação de novos projetos de memória empresarial e que pode ser acessado em http://www.cefsa.org.br/home/sobre-o-cefsa/cdmr/.



Cintia da Silva Yamanaka é historiadora e desenvolve projetos relacionados à memória institucional no Centro de Documentação, Memória e Referência da Fundação Salvador Arena desde 2016.



PALAVRA DO LEITOR

Paul Harris

Não posso crer que os vereadores eleitos de São Caetano são desinformados, que desconhecem o valor do livro, da leitura, na cultura das crianças, jovens e da educação continuada. Que silêncio incômodo, que grita, que clama, que entristece! Que os anjos e santos, os deuses, façam com que a Biblioteca Paul Harris, na cidade, consiga espaço digno, que realmente receba com todas as honras, dando reais condições para continuar sua luta pelo desenvolvimento intelectual e formação de seres humanos criativos, com noções dos seus direitos e deveres.

Maria Silvia de Souza Mazin

São Caetano



Comunicação

Sobre a comunicação com a prefeitura de Santo André, enquanto cidadão andreense, além de achar absurdo e completa falta de respeito, me sinto impotente. Ao tentar efetuar solicitações/reclamações, pelos canais da Prefeitura, sou direcionado a aplicativo no qual sou obrigado a aceitar políticas particulares de uso, além de ser obrigado a deixar meus dados e localização. Sem o que, é impossível fazer contato com a Prefeitura. Qual o interesse e a justificativa da Prefeitura em impedir que cidadãos efetuem solicitações por meio dos seus canais oficiais?

Marcos Souza

Santo André



CPI da Covid!

Será que deputados estaduais de São Paulo e vereadores da Capital estão querendo CPI da Prevent, para chamarem de sua? Afinal, no ano que vem haverá eleições. Será que no decorrer de 2020 nenhum deputado ou vereador recebeu queixas sobre planos de saúde de seus eleitores? Ah, com raras exceções, eles nos respondem, mesmo tendo excessos de auxiliares. O meu deputado, em primeiro mandato, nunca respondeu aos meus e-mails. Em 2022 também não terá mais meu voto!

Tânia Tavares

Capital



Pix

Que a a tecnologia veio para facilitar nosso dia a dia é inquestionável. Porém, no caso do pix e em se tratando de Brasil, isso tornou-se grave problema e está custando vidas. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que aumentaram 39,1%, entre janeiro e julho deste ano, os roubos de celulares e sequestros relâmpago, crime este adormecido há quase duas décadas. A facilidade em transferir valores de forma imediata tornou-se atrativo muito forte para bandidos, independentemente do valor. Abaixar para R$ 1.000 o limite da transferência entre 20h e 6h pouco vai resolver. Nos Estados Unidos, para citar um exemplo, essa movimentação ocorre da mesma forma que aqui, porém, lá não há bandido em toda esquina com revólver na sua cabeça para obrigar a fazer a transferência e, se isso ocorrer, grande é a possibilidade de o meliante pagar alto pelo crime. Eis a grande diferença. Questão de segurança pública. Exclui meu app bancário do celular. Todas transações bancárias faço no conforto de minha casa, sem precisar ir em uma agência bancária ou caixa eletrônico. Precisamos mais que isso?

Mauri Fontes

Santo André



Bitributação

Toda empresa, quando abre seu capital, obtém recursos a baixo custo para crescer e gerar mais empregos. A empresa, após pagar despesas e impostos, inclusive Imposto de Renda, se houver lucro, parte do lucro remunera os sócios sob a forma de dividendos. O acionista é sócio da empresa que ele detém ações e, por imposição do governo, ao invés de reduzir despesas da sua onerosa máquina pública, novamente quer, de forma abusiva, cobrar Imposto de Renda sobre os dividendos pagos ao acionista. Isso denomina-se bitributação, que passou na Câmara e precisa ser barrada no Senado. Chega de impostos! A carga tributária existente é mais que suficiente, basta reduzir despesas e administrar com inteligência e sobriedade.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Guedes

Francamente, gostaria de saber em que país vive o ministro da Economia, Paulo Guedes, quando afirma que o Brasil está ‘bombando’! Talvez se refira à bomba que é estarmos com inflação de 10%, coisa que não vivíamos há muitos anos. Ou se refira ao número de desempregados e a grande quantidade de famélicos disputando ossos em cena degradante de fazer chorar qualquer um que tenha coração! Quem sabe também esteja falando do preço dos combustíveis e do botijão de gás. Bom mesmo seria se Guedes parasse de contar lorota, porque os ânimos não estão nem um pouco para isso.

Eliana França Leme

Campinas (SP)