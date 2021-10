Fiéis levam animais para receber bênção em igrejas da região

Thainá Lana

05/10/2021 | 00:01



Em celebração ao Dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais e da natureza, as paróquias e capelas do Grande ABC promoveram ontem, durante todo o dia, missas e bênçãos para proteção dos bichos. As capelas de São Francisco de Assis, em Mauá e Rio Grande da Serra, além da Paróquia Imaculada Conceição, em São Bernardo, foram algumas das igrejas que realizaram as cerimônias especiais na região.



Os fiéis que participaram da celebração acompanharam uma oração ao santo e depois foi realizada a bênção nos bichos. A professora aposentada Cláudia Fernandes Alves Bravo, 51 anos, foi uma das tutoras que levou seu animal de estimação para receber a proteção. Não é a primeira vez que a dona da Kiara, uma cadela da raça golden retriever, de 7 anos, leva sua companheira para ser benzida no Dia de São Francisco de Assis.



“Ano passado também levei a Kiara para ser abençoada. Sou muito devota e acredito no poder da fé. A Kiara é minha companheira e quero o melhor para ela, por isso sempre que possível vou levá-la para receber a proteção”, relatou a tutora.



A professora aposentada só ficou sabendo da cerimônia especial para os bichos durante missa na noite de sábado. “Acho que essas celebrações deveriam ter mais divulgação, porque tem muita gente que não sabe e também gostaria de trazer seu bichinho”, complementa Cláudia.



Mesmo de longe, a gata Olívia, 15 anos, também recebeu a bênção na manhã de ontem. Isso porque sua dona, Sílvia Cristina Tiezzi, 57, levou uma foto da felina para celebração religiosa – esse é o terceiro ano que Olívia é benzida dessa maneira. A tutora explica que tem medo da gatinha se estranhar com outros animais durante a celebração.

“Olívia é muito brava, e geralmente tem mais cachorros do que gatos, então prefiro não arriscar”, declarou Tiezzi.



Além de pedir proteção, a celebração religiosa também é o momento de agradecimento para família. Há dez anos a gata sofreu um acidente doméstico que quase tirou sua vida. “A Olívia ficou presa pela unha no box do banheiro de casa, por quase 12 horas, tempo que eu estava no trabalho. Ficamos desesperados porque ela chegou no veterinário em estado grave. Para ajudar na sua recuperação, minha irmã decidiu fazer uma publicação no orkut (rede social da época), para mobilizar os internautas, que nos ajudaram em uma corrente de oração a São Francisco de Assis”, conta Tiezzi, que atribui a melhora da gata, que ficou apenas com sequelas leves, ao protetor dos animais.



PADROEIRO DOS ANIMAIS

O Dia de São Francisco de Assis é celebrado em homenagem a data da sua morte, em 4 de outubro de 1226. Nascido na Itália, foi canonizado pela igreja católica em 1228, quando também ganhou o status de padroeiro da natureza e dos animais.



São Francisco também é conhecido como protetor dos humildes, devido a sua dedicação aos miseráveis e doentes durante viagens missionárias.