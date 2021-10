Bilheterias da CPTM deixam de funcionar até o fim deste ano

Arthur Gandini

Especial para o Diário



05/10/2021 | 00:01



A STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) do Estado de São Paulo anunciou que todas as bilheterias das estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô serão fechadas até o fim do ano. O encerramento terá início nas estações Belém na Linha 3-Vermelha, do Metrô, e Granja Julieta, na Linha 9-Esmeralda da CPTM, na sexta-feira. As atividades nestes locais serão parciais, com funcionamento das 6h às 10h e das 16h ás 20h. Já a partir do próximo dia 15 o fechamento será total.

A STM afirma que ainda irá divulgar o cronograma de encerramento para as demais estações. O Grande ABC é atendido pela linha 10-Turquesa da CPTM, por meio das estações Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires – Antônio Bespalec, Guapituba, Mauá, Capuava, Prefeito Celso Daniel – Santo André, Prefeito Saladino, Utinga e São Caetano – Prefeito Walter Braido.

Os usuários da CPTM e do Metrô contarão agora apenas com os bilhetes comprados por meio do aplicativo TOP, pelo Whatsapp, com pagamento por PIX; nas máquinas de autoatendimento; e em estabelecimentos comerciais próximos às estações (<CF51>veja mais detalhes na arte ao lado</CF>). Atualmente há cerca de 2.000 locais credenciados em São Paulo e na Região Metropolitana para comercializar os bilhetes. A secretaria afirma que a previsão é de que o número aumente para 6.000 pontos até o fim de 2022.

Os bilhetes BOM e BU (Bilhete Único) também seguem como opção para o usuário. Já os antigos bilhetes de papel ainda poderão ser utilizados nas catracas, no caso de quem tiver comprado e guardado o item.

A secretaria afirma que, nos próximos dias, funcionários treinados nas estações irão orientar os usuários sobre a mudança. Também será feita divulgação na internet por meio das redes sociais, pelo envio de SMS e em site que ainda será criado.

De acordo com a pasta, o objetivo da mudança é digitalizar os meios de pagamento no transporte público. Está prevista redução de custos operacionais de até R$100 milhões anuais com a mudança. Trabalhadores das bilheterias serão remanejados para outras funções nas companhias.