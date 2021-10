Em queda, Guarani se reapresenta de olho no jogo contra o Londrina

04/10/2021 | 19:36



Sem vencer há três partidas e vendo a distância para o G-4 da Série B aumentar a cada rodada, o Guarani se reapresentou nesta segunda-feira de olho no jogo do próximo sábado, contra o Londrina, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O local vai contar com a volta dos torcedores.

Após a derrota para o Brusque, por 2 a 0, fora de casa, no último sábado, o técnico Daniel Paulista admitiu que o Guarani passa por um momento de oscilação dentro do campeonato e não descartou fazer mudanças para o próximo jogo.

"Lógico que é um momento de preocupação, de um sinal de alerta. É lógico que ajustes vão precisar ser feitos, correções também para que a equipe volte a jogar de uma maneira convincente, que possa buscar resultados melhores, porque infelizmente o que a equipe jogou nas três últimas partidas não foi o suficiente para vencer", disse Daniel Paulista.

Além das mudanças por questões técnicas ou táticas, o treinador vai ser forçado a realizar alterações. O zagueiro Ronaldo Alves recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Brusque e dá lugar para Thales, que volta de suspensão, assim como o lateral-esquerdo Bidu.

A sequência negativa fez o Guarani despencar para a oitava colocação, com 42 pontos, seis a menos que o Goiás, quarto colocado. Faltam dez rodadas para o fim do campeonato.