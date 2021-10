O reality The Masked Singer foi cancelado pela TV Globo para exibir partida de futebol

04/10/2021 | 17:10



A TV Globo fez algumas alterações na grade de entretenimento, e um dos programas afetados foi o The Masked Singer Brasil - o reality é exibido às terças-feiras e apresentado por Ivete Sangalo. E, como o programa está terminando, a final já tinha data marcada, no dia 12 de outubro.

Mas com a mudança na grade de horário, para priorizar a transmissão de futebol, a final do reality foi adiada por causa da partida entre Bahia e Palmeiras do Campeonato Brasileira. Agora a final do The Masked Singer irá rolar no dia 19 de outubro, quando poderemos finalmente saber o vencedor da disputa.