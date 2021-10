Seguros empresariais crescem 47%em 2021 no Grande ABC

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



04/10/2021 | 16:38



Os seguros empresariais apresentaram um crescimento de 47% no Grande ABC, de janeiro a junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020, segundo levantamento realizado pela MAPFRE, companhia de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. A pesquisa revela que mesmo durante a pandemia da Covid-19, os consumidores da região adotaram um perfil mais preventivo e direcionado a proteção pessoal, familiar e de negócios.

Os seguros contratados incluem coberturas para incêndio, roubo, furto, danos elétricos e responsabilidade civil. A reabertura dos estabelecimentos comerciais e a flexibilização das medidas restritivas influenciaram na contratação de seguros para bares e restaurantes, que teve um acréscimo de 100% na região.

“Os efeitos econômicos da pandemia foram, sem dúvida, devastadores para os negócios, principalmente, para as pequenas e médias empresas. A movimentação que vemos hoje no mercado de seguros – com o aumento da procura por esse tipo de proteção - reflete a preocupação dos empreendedores com a sustentabilidade de seus negócios”, explica Sandro Moraes, diretor territorial da MAPFRE na grande São Paulo e no Grande ABC.

O mercado de seguros empresariais na região se mostra tão promissor que a empresa acredita na estabilidade de crescimento no setor, inclusive em outras linhas de negócios, como o segmento vida. “O seguro de vida também cresceu muito por conta da pandemia. O brasileiro entendeu a importância de proteger a sua família e a si mesmo, além de compreender que o produto pode ser utilizado em vida, por meio de serviços como a telemedicina, por exemplo." complementa o executivo.