Ticiane Pinheiro e Roberto Justus se encontram em festa de aniversário

04/10/2021 | 16:11



O casamento acabou, mas a amizade continua! Ticiane Pinheiro encontrou o ex-marido, Roberto Justus, na festa de aniversário da atriz mirim Pietra Quintela. O empresário e a apresentadora estavam acompanhados dos filhos.

Tici levou a caçula, Manuella, fruto do relacionamento com César Tralli, e Rafaella, do antigo relacionamento com Justus. Já o empresário chegou com a esposa, Ana Paula Siebert e a filha do casal, Vicky.

Nas redes sociais, Pinheiro ainda explodiu o termômetro da fofura ao mostrar Rafaella dançando com as irmãs, Manu e Vicky.