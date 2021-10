Lívia Andrade encontra empecilho para se casar com Marcos Araújo

04/10/2021 | 16:11



Ao que parece, os planos de Lívia Andrade foram por água abaixo! Apesar de ter anunciado que iria se casar com o empresário Marcos Araújo, a apresentadora terá que adiar a cerimônia. Isso porque, segundo a colunista Fábia Oliveira, o dono da AudioMix já é casado perante a lei. Eita!

Antes mesmo de toda a treta envolvendo a ex Petála Barreiros e o teste de DNA do suposto filho, Marcos trocou as alianças com Aline Peixoto Carvalho, sua primeira esposa, e oficializou a união no dia 12 de dezembro de 2012 na Paróquia Universitária Santa Evangelista, em Goiânia. Ainda de acordo com a jornalista, ele teria feito apenas um contrato de união estável com Pétala, que pode ser feito novamente com Lívia. No entanto, se o empresário for mesmo se casar no papel com a artista, terá que resolver a questão do divórcio primeiro ou irá para a cadeia.