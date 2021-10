Emily Ratajkowski acusa Robin Thicke de apalpá-la nas gravações do clipe de Blurred Lines

04/10/2021 | 16:10



Emily Ratajkowski revelou que foi apalpada por Robin Thicke contra sua vontade. O caso teria acontecido durante as gravações do clipe de Blurred Lines, música que o cantor fez em parceria com TI e Pharrell Williams.

No livro My Body, primeira obra da modelo, ela conta que estava se divertindo no set e que se sentia confortável, já que a equipe era majoritariamente feminina. Vale lembrar que na versão sem censura, Emily e outra modelo aparecem de topless.

Em um trecho do livro, publicado pelo The Sunday Times, a modelo detalha o que aconteceu quando ficou sozinha com Robin:

De repente, do nada, senti a frieza e a estranheza das mãos de um estranho envolvendo meus seios nus por trás. Eu instintivamente me afastei, olhando para trás, para Robin Thicke. Ele deu um sorriso bobo e cambaleou para trás, seus olhos escondidos atrás dos óculos de sol. Minha cabeça virou-se para a escuridão além do set. [A diretora, Diane Martel] voz falhou quando ela gritou para mim: Você está bem?

Em declaração ao jornal, Martel confirmou o ocorrido:

- Eu gritei com minha voz agressiva do Brooklyn: O que diabos você está fazendo, é isso! A sessão acabou! Robin se desculpou timidamente. Como se soubesse que estava errado sem entender como deve ter sido para Emily.

Assustada, a diretora teria ameaçado encerrar a produção. No entanto, quando foi falar com Ratajkowski, ficou surpresa com a postura da modelo.

- [Ela] foi muito profissional e disse que poderíamos continuar.

De volta para o livro, Emily conta que Robin estava bêbado e que não estava tão animado quanto a equipe para gravar o clipe. Nas páginas, ela descreve como se sentiu verdadeiramente nua pela primeira vez naquele dia, diz que ficou desesperada para minimizar o peso da situação e continuar.

Empurrei meu queixo para frente e encolhi os ombros, evitando contato visual, sentindo o calor da humilhação bombear meu corpo. Eu não reagi - não realmente, não como deveria. Com aquele gesto, Robin Thicke lembrou a todos no set que nós, mulheres, não estávamos realmente no comando. Eu não tinha nenhum poder real como a garota nua dançando em seu videoclipe. Eu não era nada mais do que o manequim contratado.