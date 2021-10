Adnet posta sambas brincando com a queda do WhatsApp, Facebook e Instagram

04/10/2021 | 15:40



Inspirado com a queda do WhatsApp, Facebook e Instagram que saíram do ar nesta segunda-feira, 4, Marcelo Adnet fez três sambas que publicou no perfil do Twitter.

Usuários do mundo todo estão tendo dificuldade para acessar os serviços que pertencem ao Facebook.

O humorista publicou o primeiro vídeo às 13h21, pouco tempo depois que os usuários começaram a relatar a instabilidade dos aplicativos: "Alô nação 'twitteira', chegou a hora".

Respondendo a um seguidor admirado com a rapidez da sua publicação, o humorista brincou: "Impossibilitado de seguir minha curadoria de vídeos apocalípticos no grupo vim parar aqui", respondeu Adnet.

Ele ainda lançou uma enquete para o público escolher o seu samba preferido.

Ouça as músicas a seguir: