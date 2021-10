Pedro Bial posa ao lado da filha caçula, Dora, em clique raro

04/10/2021 | 15:11



Pedro Bial posou ao lado da filha caçula, Dora, um ano de idade - o clique foi feito pela esposa do jornalista, Maria Prata, e compartilhado no Instagram no último domingo, dia 3.

Na imagem, é possível ver Bial olhando todo babão para a menina, enquanto Dora faz caras e bocas. Que fofura!

O apresentador do Conversa com Bial, da TV Globo, também é pai de Laura, de três anos de idade, de sua relação com Maria - ele também tem mais filhos: Theo, José Pedro, Ana e Marina.