Patrícia Abravanel avisa que Silvio Santos não se aposentou: Ele é insubstituível

04/10/2021 | 15:10



No último domingo, dia 3, os fãs do Dono do Baú que ligaram a TV no Programa Silvio Santos viram uma programação diferenciada. Isso porque, Patrícia Abravanel estava no comando da atração do pai, que está afastado por conta da pandemia de Covid-19.

A emissora exibiu cenas que Silvio gravou antes de contrair a doença e completou com os quadros gravados pela apresentadora, como o Jogo das Três Pistas. Logo no início do programa, Patrícia fez questão de deixar claro algumas questões:

- Silvio Santos não se aposentou. Ele vai voltar, sim. Ele ama vocês, mas quando ele estiver meio assim, sabe, ele vai me mandar aqui de vez em quando. Tudo bem? É uma super responsabilidade, que eu tomo com muita alegria e muita honra, claro! Mas já quero deixa claro a todos os colegas de trabalho, que acompanham o Silvio Santos há tantos anos, que eu não estou substituindo, até porque ele é insubstituível. Estou simplesmente aqui obedecendo. Ele falou para eu vir aqui hoje!