Aos 90 anos de idade, William Shatner, capitão Kirk de Jornada nas Estrelas, irá ao espaço em foguete de Jeff Bezos

04/10/2021 | 14:11



Aos 90 anos de idade, o ator William Shatner irá ao espaço no foguete do empresário Jeff Bezos! De acordo com informações da BBC News, o artista será a pessoa mais velha a fazer este tipo de viagem.

A empresa de turismo espacial de Jeff Bezos, chamada Blue Origins, confirmou que William, famoso pelo papel de Capitão Kirk em Jornada nas Estrelas, vai decolar do Texas, nos Estados Unidos, no dia 12 de outubro. Em um comunicado, o ator afirmou:

Eu já ouvi falar sobre espaço há muito tempo. Estou aproveitando a oportunidade para ver por mim mesmo. Que milagre.

William e mais duas pessoas estarão no foguete New Shepard e a viagem deve durar aproximadamente dez minutos. Os passageiros irão até a Linha Karman, fronteira espacial que fica 100 quilômetros acima da Terra.

A empresa afirmou que a vice-presidente de missão e operações de voo, Audrey Powers, e um ex-engenheiro da Nasa e fundador de uma empresa de software especializada em pesquisa clínica também irão ao espaço.

Vale lembrar que esta será a segunda viagem proporcionada pela empresa. Em julho de 2021, Jeff Bezos e seu irmão fizeram o primeiro voo da Blue Origins.