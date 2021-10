Paolla Oliveira faz revelação sobre sexo: - É bom fazer todos os dias

04/10/2021 | 14:10



Paolla Oliveira abriu o jogo sobre sexo! Durante uma live feita no Instagram junto com a amiga Vanessa Vitória, a atriz, que está em um relacionamento com Diogo Nogueira, brincou com o assunto e fez uma piada com conotação sexual.

- Tudo que a gente faz todos os dias, só pode levar para uma doença, uma coisa ruim, uma compulsão, disse Vanessa.

- Tem coisa que é bom fazer todos os dias. A senhora não vai dar dica errada, amiga, respondeu Paolla, rindo da situação.

- Meu Deus, essa aí tá um fogo. Melhor a gente mudar de assunto, concluiu a amiga.