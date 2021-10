Estreia do filme 'Marighella' será no dia 4 de novembro

04/10/2021 | 13:43



O filme Marighella, o primeiro longa-metragem dirigido pelo ator Wagner Moura, fará sua estreia no dia 4 de novembro, quando serão completados 52 do assassinato de Carlos Marighella pela ditadura militar brasileira, em 1969. O filme fará seu lançamento no Brasil depois de passar por festivais em cidades como Berlim, Seattle, Hong Kong, Sydney, Santiago, Havana, Istambul, Atenas, Estocolmo e Cairo, entre cerca de 30 exibições em países dos cinco continentes. As pré-estreias ocorrerão a partir do dia 1 de novembro em todo o País.

Marighella tem no elenco Seu Jorge no papel principal. Também atuam no filme Bruno Gagliasso, Luiz Carlos Vasconcellos, Herson Capri, Humberto Carrão, Adriana Esteves, Bella Camero, Maria Marighella, Ana Paula Bouzas, Carla Ribas e Jorge Paz. O recorte é feito com a narração dos últimos anos do guerrilheiro Carlos Marighella, líder de um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil, na década de 1960.

A trama foca na história do grupo de jovens guerrilheiros de Marighella, que tenta divulgar sua luta contra a ditadura militar para o povo brasileiro. O principal opositor é Lúcio (Bruno Gagliasso), policial que o rotula de "inimigo público nº 1". A produção é da O2 Filmes e a coprodução da Globo Filmes e Maria da Fé. A distribuição é da Paris Filmes e da Downtown Filmes.