Vendas de motos sobem 9,26% em setembro ante setembro de 2020, diz Fenabrave

04/10/2021 | 12:47



As vendas de motos tiveram crescimento de 9,26% em setembro, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta segunda-feira a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias. No total, 108,8 mil unidades foram vendidas no mês, único segmento do setor automotivo a ter alta ante agosto, de 5,98%.

Em um cenário em que o setor automotivo tem tido dificuldades de ofertar carros nas concessionárias, por uma escassez mundial de semicondutores, que afeta as linhas de montagem, as vendas de motos têm se destacado.

"A produção está sendo absorvida pelo mercado. A procura por motocicletas cresceu na pandemia e é interessante observar como essa tendência ficará no futuro, especialmente, nas grandes cidades", diz, em nota, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior.

Por isso, a federação revisou para cima a projeção de venda de novas motos neste ano. A estimativa subiu de um crescimento de 16,2% ante 2020, previstos em julho, para 22,9%.

Nos primeiros nove primeiros meses do ano, o número motos vendidas cresceu 33,34%, somando 841,5 mil unidades emplacadas.