Santo André anuncia novo treinador para o Paulistão 2022

04/10/2021 | 12:39



O Esporte Clube Santo André apresenta o jovem treinador Thiago Carpini para o Paulistão 2022, aos 37 anos, acumula vasta experiência como atleta em grandes competições no Brasil, o treinador encerrou a carreira como atleta aos 35 anos e já iniciou o caminho fora das quatro linhas dirigindo a equipe do Guarani nos anos de 2019 e 2020.

Em sua primeira passagem como técnico do Ramalhão, ele busca consolidar o Santo André no Paulistão 2022. Neste ano, Carpini comandou a Inter de Limeira no Paulistão, Campeonato Estadual mais difícil do Brasil, no comando da equipe do interior o treinador chegou as quartas de final da competição.