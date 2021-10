Joelma diz que recusou internação por causa da Covid-19: - Iam me intubar

04/10/2021 | 12:10



Joelma afirmou que se recusou a ir para um hospital enquanto esteve com Covid-19, em agosto de 2020. A cantora, de 47 anos de idade, explicou que teve o receio de ser intubada após não conseguir respirar.

- Eu não fui internada porque eu me recusei a ir para o hospital. Eu não conseguia respirar pelo nariz. Pensei: Entre morrer no hospital e morrer aqui, eu morro aqui. Não vou, não. Disse 'não, porque iam me intubar. O que me salvou foi a minha fé em Deus, com certeza, disse ela para o canal de Roger Turchetti.

A cantora também falou sobre a superação da doença e as sequelas que ainda guarda da contaminação pelo coronavírus:

- Ainda estou cuidando das sequelas, disse Joelma.

Joelma precisou lidar com o inchaço pelo corpo, queda de cabelo, perda de memória e paladar, além da audição e da visão afetadas pela Covid-19. Para tratar todas essas complicações, ela tem feito exames e ido com frequência às consultas médicas. A loira também relatou que perdeu muita energia desde o período em que desenvolveu complicações da doença:

- Ainda não consigo malhar, treinar como antes, mas estou chegando lá. Estou no processo. Não desisto, relatou.

Os piores dias, segundo ela, foram mesmo aqueles em que estava contaminada:

- Não conseguia levantar da cama, lembra.

No bate-papo, Joelma também falou sobre a acusação de a cantora dar calote na compra de uma mansão em Goiânia:

- Meu Deus do céu, eu tenho a minha casa. Eu tenho casa gente... Alias, tenho várias casas. Eu não deixo nada tirar a minha alegria. Não vale a pena gente. O que as pessoas falam não me importa, eu só me importo com o que Deus pensa de mim, aí eu entro em desespero!