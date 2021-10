Taekwondistas de S.Caetano conquistam medalhas em torneio europeu

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



04/10/2021 | 11:53



O taekwondo de São Caetano tem acumulado conquistas, sejam elas nacionais ou internacionais. A equipe tem hoje a maioria dos atletas e dois treinadores da seleção brasileira. O objetivo é buscar pontos para o ranqueamento mundial e olímpico visando os Jogos de Paris, em 2024. No último fim de semana (2 e 3), três atletas sob o comando do treinador Clayton dos Santos conquistaram medalhas no Open Albânia G1. Raiany Fidélis foi vice-campeã da categoria até 73kg, Caroline Gomes conquistou o bronze na categoria até 62kg, e Nickollas Ribeiro também foi bronze na categoria até 74kg.

“Ainda tivemos a participação de atletas como Gabriel Fábre Ramos e Felipe Almeida (até 63kg) e Danielly Vitória (até 46kg), que mostraram-se muito bem em uma competição de alto nível, Aliás, o trabalho realizado em São Caetano tem sido visando, também, a criação de novos talentos vindos da base”, frisa o coordenador do taekwondo da cidade, Marcelo Todaro.