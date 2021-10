Andréa Sorvetão e Conrado revelam ajuda financeira de Xuxa Meneghel: - Pagou a escola da minha filha

04/10/2021 | 11:10



Andréa Sorvetão e o marido, Conrado, geraram polêmica em junho de 2021 ao publicar um vídeo pedindo patrocínio de empresas por serem um casal hétero, cristão e tradicional. Na ocasião, Xuxa Meneghel criticou o vídeo do casal e cortou as relações de amizade com a ex-paquita.

Em entrevista ao programa Cara a Tapa, do canal do YouTube de Rica Perrone, o casal comentou sobre o assunto. Sorvetão explicou que o vídeo não foi feito por maldade e que não entendeu a reação de Xuxa:

- A gente não fez com má intenção, e o problema foi o seguinte: se, de repente, ela tivesse falado comigo no mesmo dia, a gente tinha até tirado o vídeo. A gente precisa esperar, a gente precisa se encontrar. Eu não entendi isso, fiquei muito assustada.

- Nós, em casa, ficamos muito assustados, porque um amigo não faz isso com o outro, completou Conrado.

Ele ainda revelou que teve ajuda financeira da apresentadora:

- Eu devo muito a Xuxa. A Xuxa me ajudou no começo da minha carreira, me ajudou financeiramente quando eu precisei, pagou a escola da minha filha. Ela me trouxe de volta para o Rio [de Janeiro] e me colocou no apartamento dela. Entrou a pandemia, eu não tinha condição de pagar nem o condomínio. A gente saiu do apartamento e devolveu para ela, a gente ficou sete meses. Ela fez um contrato, para você ver como ela é generosa, de quatro anos para a gente ficar lá se a gente quisesse.