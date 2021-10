Alexa em promoção: dispositivos estão com descontos de até R$ 200

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/10/2021 | 11:18



A Semana de Ofertas Alexa, oferecida pela Amazon, está com descontos em dispositivos das famílias Echo e Fire TV. Usuários também poderão comprar produtos de casa inteligente compatíveis com a assistente virtual. Entre eles: lâmpada, plugue de tomadas, interruptor, controle universal e câmera de segurança. Oferta de dispositivos com Alexa em promoção vai de hoje (4) até domingo (10).

Os produtos da Amazon terão até R$ 200 de desconto, bem como frete grátis e pagamento em até 12 vezes sem juros. Os itens de casa inteligente, por sua vez, podem chegar a mais de 20% de abatimento em até 10 vezes sem juros – há frete grátis para membros Amazon Prime.

Além dos dispositivos com Alexa em promoção, a Amazon traz vídeos com os youtubers Tiago Flores e Felps. O objetivo é ajudar as pessoas a entender como usar os produtos de casa inteligente, as possibilidades de configuração, e dicas de segurança e iluminação. Os conteúdos estão disponíveis na página da Semana de Ofertas Alexa.