Corpo do ator Caike Luna será cremado em Maringá, no Paraná

04/10/2021 | 10:34



O corpo de Caike Luna está sendo velado na cidade de Maringá, no Paraná. O humorista morreu neste domingo, 3, aos 42 anos, vítima de câncer. Ele passava por tratamento contra o Linfoma Não-Hodgkin, o mesmo que Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari tiveram, desde abril deste ano. Além de ficar conhecido com o personagem Cleiton, de Zorra Total, da TV Globo, ela participava como integrante de programas no canal Multishow e fez parte do elenco da novela Rocky Story. O corpo do ator chegou ao Cemitério Parque na madrugada desta segunda-feira, 4, e deve ser cremado após o velório. O ator começou a carreira em Curitiba. Em 2007, Caike Luna se mudou para o Rio de Janeiro e fez diversos trabalhos em peças de teatro.