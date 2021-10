Caio Ribeiro comemora fim do tratamento contra câncer: - Não existe mais nenhum linfoma no meu corpo

04/10/2021 | 10:10



Caio Ribeiro usou o Instagram para dar a notícia de que finalizou o tratamento contra o câncer. O comentarista, que anunciou o diagnóstico da doença em setembro de 2021, publicou um vídeo sobre o assunto no último domingo, dia 3.

O ex-jogador de futebol agradeceu as mensagens de carinho que recebeu durante o período de tratamento e revelou:

- Pessoal, eu não via a hora de gravar esse vídeo para dizer que acabou. Sexta-feira eu fiz o exame para ver como estava a resposta ao medicamento, à quimioterapia, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado! Não existe nenhum risco mais de o câncer continuar. Sucesso absoluto do tratamento. Estou aqui para agradecer essa onda de apoio. A todos que me colocaram em suas orações. Agradecer essa onda de amor que eu recebi desde que anunciei o tratamento. Agora tem uma radioterapia por prevenção. Cheio de saúde, a vida segue, já já estou de volta ao estúdio. Para as crianças, as famílias do Caioba, todos que mandaram mensagem, meu muito obrigado, vocês me ajudaram a passar por isso de uma maneira muito mais leve. Acabou!

Na legenda da publicação, Caio ainda agradeceu aos profissionais de saúde que cuidaram de seu tratamento:

Acabou!!! Acabou!!! Nunca imaginei receber tanto carinho como recebi de vocês desde que anunciei o tratamento. Acho que foi, sim, o maior jogo da minha vida e a gente venceu. Juntos!!! Em meu nome e de toda a minha família, o meu muito obrigado!!! E agora eu queria falar um pouco sobre esse cara da foto do lado, o Dr. Otávio e sua equipe. Por mais que eu sempre tenha acreditado na cura, quando a gente recebe a notícia é uma porrada. Eu precisava de um médico, que além de extremamente competente, tivesse o mesmo otimismo e forma de enfrentar essas dificuldades que eu.

O comentarista ainda continua:

Fomos atrás, buscamos alternativas e tive a certeza que ele seria o cara certo para me ajudar, quando, há três meses atrás, ele, Otavio Baiocchi, me disse: Vai fazer o Caioba, vai fazer as Olimpíadas, e quando você voltar a gente começa a químio. Tão importante quanto o tratamento é a sua cabeça e eu preciso que você esteja forte. Ali eu decidi que ele era a pessoa certa. Dr. Otávio, minha eterna gratidão. Dr. Phillip, você faz parte da nossa vitória! Enfermeira Pri, seu bom humor tornou as sessões bem mais fáceis. A todos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sem palavras para agradecer a atenção de vocês. Que equipe!!! Não posso esquecer também de agradecer a equipe do Dr. Alexandre Santa Cruz e da Rede D'or. Foram eles que fizeram os exames iniciais e diagnosticaram o câncer. Para minha família, vocês sempre foram minha base de vida. Sabia que vocês não deixariam a peteca cair. Amo vocês!!!!! Agora é fazer a rádio e agradecer. Só agradecer.