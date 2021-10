Virginia Fonseca joga cinzas do pai no rio Tejo ao lado dos irmãos

04/10/2021 | 10:10



Perdas são sempre muito difíceis de lidar, mas às vezes, por meio de homenagens, é possível eternizar a pessoa amada. Virginia Fonseca, por exemplo, emocionou os seguidores ao realizar uma última homenagem após a morte do pai, Mario Serrão, jogando suas cinzas no rio Tejo, em Portugal.

Quem compartilhou algumas imagens do momento foi sua mãe, Margareth Serrão, que revelou que os três filhos de Mario haviam se reunido pela primeira vez em muito anos para cumprir o desejo do pai.

Na legenda, ela escreveu:

Hoje descansa e navega sob as águas azuis e tranquilas do rio Tejo, em frente à base naval da Marinha, sob o céu estrelado, no desejo de aqui estar em uma vida após a vida. Seu espírito já [foi] elevado, mas suas cinzas [ficam] no lugar desejado. Homenagem mais que merecida a este grande e maravilhoso homem que Deus nos presenteou por alguns anos.

