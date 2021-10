Petrobras pretende vender fatia de 20% detida em empresa no Golfo do México

04/10/2021 | 10:01



A Petrobras anuncia divulgação da oportunidade ("teaser") para venda de participação que detém, de 20%, via Petrobras America Inc., na empresa MP Gulf of Mexico, no Texas, EUA, detentora de campos offshore no Golfo do México. O valor ainda não foi revelado. Segundo informa da companhia, a MPGoM é uma Joint Venture com participação de 80% da Murphy Exploration & Production Company e 20% da PAI, criada em outubro de 2018, e compreende 14 campos offshore. A parcela da Petrobras na produção foi de 11,3 mil bpd de óleo equivalente no primeiro semestre deste ano.