Grande ABC registra mais três óbitos em razão do coronavírus

Arthur Gandini

Do Diário do Grande ABC



04/10/2021 | 00:01



O Grande ABC registrou ontem mais três óbitos em decorrência da Covid-19. As três mortes aconteceram em São Bernardo. Com os novos números, a região atingiu a soma de 10.246 mortes desde o início da crise sanitária. Ao todo, 258.942 casos de infecção já foram confirmados nas sete cidades, com um total de 242.480 pessoas recuperadas.

A região também atingiu ontem o percentual de 54,45% da população com o esquema vacinal completo. São Caetano lidera o ranking de imunização com a segunda dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. com percentual de 66,56%. A próxima cidade da lista é Santo André (62,74%), seguida por Ribeirão Pires (61,53%), São Bernardo (57,49%), Diadema (54,2%), Mauá (47,28%) e Rio Grande da Serra (33,82%).

A porcentagem de cobertura da primeira fração na região é de 76,19%. Foram aplicadas ainda 68.080 doses de reforço na região, correspondente a 1,47% da população.

ESTADO

O Estado de São Paulo chegou ontem a total de 150.064 óbitos registrados, além de 4.369.538 casos, dos quais 4.152.447 pessoa. E depois de 18 meses, o território paulista registra o menor número de pacientes internados: cerca de 4,5 mil. Em relação à vacinação, o acumulado aponta para 27.006.089 pessoas com o esquema vacinal completo. Há 36.953.991 paulistas vacinados apenas com a primeira dose. Já a dose de reforço foi dada a 41.679 pessoas.

BRASIL

O País registrou ontem mais 9.004 casos e 225 mortes causadas pela Covid-19. O número de pessoas que vieram a óbito por conta da doença chegou a 597.948 desde o início da pandemia. Já o total de pessoas contaminadas durante a crise sanitária chegou a 21.468.121. enquanto 20.442.653 pessoas já se recuperaram da infecção.

O Brasil também chegou à marca de 27.006.089 pessoas com a imunização completa. Há 36.953.991 brasileiros parcialmente imunizados. A dose de reforço foi dada a 41.679 pessoas pelo País.