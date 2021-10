Ribeirão vai ter verba para reformar terminal turístico

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



04/10/2021 | 00:01



O governo do Estado deu aval prévio à transferência de verba para custear reforma do terminal rodoviário turístico de Ribeirão Pires. O Diário apurou que o Palácio dos Bandeirantes incluiu as intervenções na lista de futuros repasses, que serão oriundos do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), vinculado à Secretaria de Turismo.

O convênio envolve transferência da ordem de R$ 2,8 milhões para a reforma interna e externa da estação, que foi inaugurada em 2009, durante a segunda passagem do prefeito Clóvis Volpi (PL) no comando do Paço. Com o aval, a administração terá de formular o projeto arquitetônico para que os recursos sejam repassados ao município de fato. “O terminal turístico rodoviário de Ribeirão Pires foi entregue na minha última gestão, há dez anos. De lá para cá, não houve absolutamente nenhuma manutenção. Por isso, o terminal teve toda sua estrutura deteriorada. Neste ano, uma das nossas reivindicações ao governo do Estado foi esse recurso financeiro para que a gente pudesse recuperar o terminal, melhorar o atendimento para o usuário e para as empresas e modernizá-lo”, enfatizou Volpi.

No rol de obras listadas pelo Comtur (Conselho Municipal do Turismo) de Ribeirão o terminal turístico da cidade carece de várias intervenções, a maioria de infraestrutura. O documento elenca a necessidade de implantação de novas bilheterias com instalação de catracas; construção de novos banheiros e de área de vivência e exploração comercial no corredor das linhas municipais; separar os corredores de itinerários municipais dos intermunicipais; construção de bicicletário urbano; manutenção de instalações elétricas e hidráulicas; implantação de novos sistema de iluminação e de informação eletrônica aos usuários e diversas outras intervenções.

O Dadetur reserva verba anualmente para que instâncias turísticas no Estado pleiteiem o custeio de projetos que fomentem o turismo. Na gestão passada, o departamento já havia transferido recursos para que o governo do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (ex-PSB, hoje PSDB), viabilizasse a construção do bulevar gastronômico, inaugurado no ano passado, e revitalizasse a região central da cidade.

O departamento estadual também chegou a autorizar a liberação de verba para o município durante o governo do ex-prefeito Saulo Benevides (ex-MDB, hoje Avante). O montante patrocinaria a construção de teleférico, que nunca saiu do papel e cujo projeto foi interrompido na gestão Kiko, que já falava em pleitear os mesmos recursos para a reforma do terminal.

A liberação de verba estadual para o turismo a Ribeirão soma-se à transferência de R$ 16 milhões formalizada na semana passada pelo Palácio dos Bandeirantes para custear a conclusão das obras do complexo hospitalar Santa Luzia, demanda antiga do município que também se arrastou durante as gestões Saulo e Kiko. Com a assinatura do convênio, no dia 20, Volpi estimou concluir a licitação das obras dentro de três meses e iniciar as intervenções em janeiro.