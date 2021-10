Arthur Gandini

Os centros públicos da região oferecem ao menos 654 vagas de trabalho nesta semana, A unidade com o maior número de oportunidades é a de São Caetano, com 282. Elas podem ser acessadas pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br). Rio Grande da Serra não divulgou as vagas disponíveis na cidade.

Diadema conta com 124 oportunidades, das quais 57 são voltadas para PcDs (pessoas com deficiência). Há dez vagas de técnico em enfermagem para o público geral. No caso das PcDs em busca de inclusão, o destaque é para a função de trainee (20).

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo conta com 123 oportunidades. As vagas mais numerosas são para vendedor interno (50). Já o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André conta com 91 vagas. O destaque é para o posto de representante técnico de vendas (30).

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires possui 20 oportunidades disponíveis. Há, por exemplo, cinco para costureiras. Por fim, o CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá conta com 14 vagas, entre elas, para corretor de seguros. O centro não especificou o número de vagas para cada emprego.