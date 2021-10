MC Hariel anuncia que será pai pela primeira vez

03/10/2021 | 17:45



Aos 23 anos de idade, MC Hariel anunciou que será pai pela primeira vez. O funkeiro deu a informação para os fãs nas redes sociais neste domingo, 3.

"Eu agradeço a oportunidade/ Dessa benção que a vida me deu/ Até ontem eu tava órfão /Até ontem eu sentia muita saudade/Só que agora eu não sinto mais. Tô só querendo olhar pra sua cara e te tratar como um igual, vc vai ser gigante", escreveu MC Hariel.

A namorada, Kaynna, também publicou a mesma foto no Instagram, do ultrassom do bebê, e escreveu um trecho da música Anunciação, de Alceu Valença.

"'A voz do anjo sussurrou no meu ouvido/Eu não duvido já escuto os teus sinais/ Que tu virias numa manhã de domingo/Eu te anuncio nos sinos das catedrais'. O amor se multiplicou aqui dentro e a felicidade de ter você não cabe mais dentro de mim, seja bem vindo, meu amor", comemorou.

MC Hariel é ídolo no funk de São Paulo. Começou a cantar aos 11 anos de idade e trabalhou entregando pizza e vendendo cartões antes de alcançar o sucesso, cinco anos depois, com a faixa Passei Sorrindo.