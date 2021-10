Mocita Fagundes sobre Glória Menezes: Sogras que são mães

03/10/2021 | 17:10



Mocita Fagundes utilizou as redes sociais neste domingo, dia 3, para publicar uma imagem ao lado da sogra, Glória Menezes - na foto é possível ver Mocita beijando o rosto de Glória, na casa da artista, no Rio de Janeiro.

Sogras que são mães. Temos! Hoje é dia de Glória, escreveu a mulher de Tarcísio Filho.

Lembrando que a atriz voltou a morar no Rio após a morte do companheiro, Tarcísio Meira, vítima de Covid-19 no dia 12 de agosto - ela passou, anteriormente, uma temporada em uma fazenda no interior de São Paulo.