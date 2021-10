Jobson pode ser o 1° volante que Fábio Carille busca no Santos já no clássico

03/10/2021 | 16:56



Fabio Carille sempre fez questão de ter um primeiro volante forte no combate em suas equipes, para dar respaldo aos defensores. Recuperado de grave lesão no joelho, Jobson tem tudo para ser o "camisa 5" do treinador. Após nove meses sem atuar, o jogador vive a expectativa de ser relacionado já diante do São Paulo, na quinta-feira, pelo Brasileirão.

Jobson passou por cirurgia para reconstrução dos ligamentos no joelho direito em janeiro, após sofrer grave lesão. Ele voltou a treinar faz quase um mês, aprimorando a forma física, e depende apenas da aprovação do treinador para voltar a atuar.

Desde a época em que Fernando Diniz ainda dirigia o Santos, que Jobson vinha recebendo elogios e recebendo atenção especial. O jovem é considerado diferenciado para a posição e um substituto ideal para Alison, que deixou o clube.

Camacho vem quebrando o galho na função. Entretanto, Carille já adiantou que pretende escalá-lo como segundo homem do meio campo, aproveitando seu chute forte e as chegadas na área. Sobraria para Jean Mota, já que o uruguaio Carlos Sánchez é considerado o cérebro da armação.

Além da possibilidade de contar com Jobson, Carille também deve ter o retorno de Madson. O lateral-direito treina forte e depende do treinador a sua utilização no Morumbi.

O Santos faz campanha decepcionante no Brasileirão e precisa desencantar após 10 jogos sem vitória para respirar na luta contra o rebaixamento. Desde a chegada de Carille, foram quatro jogos, sendo dois empates e duas derrotas e nenhum gol anotado.