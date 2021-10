À espera da primeira filha com Edson Celulari, Karin Roepke fala sobre a gravidez: -Essa criança é a coroação de um amor

03/10/2021 | 16:10



Edson Celulari e Karin Roepke não poderiam estar mais animados para a chegada da primeira filha do casal.

Em entrevista para a coluna da Patrícia Kogut, a futura mamãe, que está no quarto mês da gestação, contou que a gravidez foi planejada porque queria um momento mais estável em sua carreira, mas que de uns tempos para cá a vontade só aumentou.

- Essa criança é a coroação de um amor. Depois de tantas experiências que a gente compartilhou, merecemos esse presente. Vai ser um novo passo no nosso relacionamento. Eu comentei com o Edson que para ele é mais tranquilo, porque ele já viveu isso, mas ele me disse que a sensação é sempre a mesma.

Para quem não se lembra, o ator já tem dois filhos, Sophia, de 18 anos de idade, e Enzo, de 24, ambos frutos de seu casamento com Claudia Raia.

O casal ainda não decidiu o nome da nova integrante da família, e no momento estão focados em tomar todos os cuidados com a gravidez, como conta Karin.

- Nos primeiros três meses, a minha médica me pediu para não fazer qualquer exercício. Estou começando a voltar agora, mas com parcimônia. Fora isso, sigo cuidando da minha alimentação, como sempre, e estou desacelerando. Está sendo bom poder levar a vida de uma forma mais calma. Hoje, quando tenho um compromisso e percebo que vou ter que correr, pegar o carro e sair igual doida, já ligo antes avisando que vou atrasar.

A atriz também contou que por conta da pandemia, a atenção aos detalhes foi ainda maior.

- A gente criou uma rotina e incorporou o protocolo no dia a dia. Este mês, no entanto, iremos fazer uma viagem para Nova York, onde está morando Sophia. Vamos fazer a quarentena no México e seguir todos os cuidados