Morre o ator Caike Luna, famoso por seus papéis em Zorra Total e Treme Treme

03/10/2021 | 15:10



Katiuscia Canoro comunicou em seu Instagram que seu grande colega de trabalho, Caike Luna, morreu neste domingo, dia 3 de outubro. Na mensagem, ela escreveu que a notícia vem junto da maior tristeza do mundo.

O ator ficou conhecido por seus papéis em Zorra Total, Xilindró e Treme Treme, e estava fazendo um tratamento contra contra um Linfoma Não-Hodgkin, o mesmo que Reinaldo Gianecchini teve.

Lucio Mauro Filho também lamentou a morte do colega: O domingo amanhece triste com a prematura partida do querido e talentoso Caike Luna, depois de árdua batalha. Nossa afinidade no humor fazia com que sempre que não pudesse fazer um trabalho, o indicasse para o mesmo. Ele ia lá e brilhava e eu vibrava como numa vitoria pessoal. Agora vai brilhar como uma estrela á proteger todos os comediantes aqui embaixo.