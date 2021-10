Maiara e Fernando Zor irão se encontrar em show

03/10/2021 | 15:10



Torta de climão? Maiara e Fernando Zor tem dois shows marcados no Villa Country em São Paulo nos dias 22 e 23 de setembro - as apresentações de reabertura da casa de shows serão da dupla Maiara e Maraisa com Fernando e Sorocaba e com isso o ex-casal precisará se encontrar.

As apresentações estão marcadas desde junho, quando os dois ainda não haviam terminado o noivado, que chegou ao fim no início do mês de setembro, as datas foram mantidas, e até o momento, nenhuma alteração foi feita - com o sucesso da parceria entre as duplas, foi necessário até mesmo abrir um data extra devido a grande demanda na compra dos ingressos.

Para manter a segurança com a Covid-19, o ingressos estão sendo vendidos para grupos, para que pessoas do mesmo círculo social fiquem juntos durante os shows.

De acordo com o colunista Leo Dias, a assessoria de Fernando e Sorocaba confirmaram que está tudo ok e que não há motivo para uma situação constrangedora. Já a equipe de Maiara e Maraisa ainda não se manifestou.

Como será que esse encontro entre os dois vai rolar?