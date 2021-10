Revista ?The Ring? confirma Eder Jofre como o melhor peso-galo de todos os tempos

03/10/2021 | 15:05



Na próxima sexta-feira, Eder Jofre completa 45 anos de aposentadoria do boxe, mas o respeito da nobre arte por um dos maiores atletas brasileiros da história não para de crescer a cada dia. A revista The Ring em sua edição de outubro confirmou Eder Jofre como o melhor peso-galo de todos os tempos.

Em eleição feita com oito especialistas, o Galo de Ouro (35 pontos) ficou em primeiro lugar cinco vezes, superando, superando Ruben Olivares (26), Carlos Zarate (24), Manuel Ortiz (19) e Panam Al Brown (8).

Para se ter uma ideia da conquista de Eder Jofre, o japonês Naoya Inoue, atual campeão mundial e apontado como um dos melhores da atualidade, só recebeu um ponto.

Eder Jofre vai ter seu nome colocado no Hall da Fama da Costa Oeste dos Estados Unidos, em cerimônia a ser realizada dia 17, no Olympic Auditorium, em Los Angeles, mesmo local em que o boxeador brasileiro venceu Joe Medel e Eloy Sanchez, em 1960. Eder viaja no dia 13 e vai ser acompanhado por seus filhos Marcel e Andrea.

O Galo de Ouro, que já é integrante também do Hall da Fama de Canastota desde 1992, vai se juntar a nomes importantes como Muhammad Ali, Joe Louis, Rocky Marciano, George Foreman, Sugar Ray Leonard e muitos outros.

Aos 85 anos, Eder foi campeão dos galos de 1960 a 1965, além de ostentar o cinturão dos pesos penas de 1973 a 1974.

O evento também será marcado pelo lançamento oficial da biografia de Eder Jofre feita pelo jornalista norte-americano Christopher J. Smith: "Eder Jofre, o primeiro campeão mundial do Brasil". Morador em Los Angeles, o escritor teve contato com o ex-campeão mundial e sua família por vários anos.

O livro já foi lançado nos Estados Unidos e vai ter sua versão em português em março, quando das festividades dos 86 anos do eterno campeão.