Carol Celico curte lua-de-mel com Eduardo Scarpa em resort com diárias de até 49 mil reais

03/10/2021 | 14:10



Carol Celico está usando as redes sociais para mostrar a sua lua-de-mel com Eduardo Scarpa - a influenciadora compartilhou no último sábado, dia 2, uma imagem em que aparece de biquíni amarelo, segurando um chapéu de praia e mostrando o mar azul.

Mal cheguei e já estou apaixonada por você, Maldivas! Obrigada por esse lugar mágico, em um dos melhores hotéis que já ficamos @joalimaldives, @phdtrave, escreveu Carol na legenda da publicação.

O resort que os pombinhos estão hospedados tem diárias no valor de até 49 mil reais. Sim, isso mesmo que você leu! Segundo informações do próprio site do hotel, as reservas variam entre 10 mil e 49 mil reais. Eita!