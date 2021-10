Caike Luna, o Cleiton de 'Zorra Total', morre após lutar contra câncer

03/10/2021 | 14:01



Morreu neste domingo, 3, o ator Caike Luna. Ele ficou conhecido após interpretar o personagem Cleiton, no programa humorístico Zorra Total, da TV Globo.

Caike passava por tratamento contra o Linfoma Não-Hodgkin, o mesmo que Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari tiveram, desde abril deste ano, mas infelizmente não resistiu as complicações do câncer.

O ator também participou da novela Rocky Story e integrava, atualmente, o elenco de programas do Multishow.

A última publicação de Caike, em 4 de setembro, mostra um trecho bem humorado dele em cena, inclusive com Paulo Gustavo, que morreu em maio em decorrência de complicações da covid-19. "Quando não durmo, busco ver coisas que me deixam feliz? olha o que achei hoje!", escreveu na legenda das imagens.

Neste domingo, a atriz e companheira de palco, Katiuscia Canoro, lamentou a morte do amigo. "É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão", escreveu na legenda da foto em que ambos aparecem sorridentes.

A publicação foi comentada por diversos amigos e artistas, como Tatá Werneck: "Querida, espero que fique bem. Ele também. E a família dele. Que ano difícil".