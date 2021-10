A Fazenda 13: Erika Schneider faz promessa envolvendo comida para se livrar da Roça

03/10/2021 | 12:10



Até onde você iria para conseguir algo? Erika Schneider decidiu confiar no sobrenatural e fez uma promessa durante sua participação em A Fazenda 13. Com medo da Roça, a ex-bailarina do Faustão escolheu parar de comer carboidratos por uma semana.

O compromisso foi definido durante uma conversa na cozinha. Erika, Sthefane Matos, Lary Bottino e Bil Araújo estavam estourando pipocas quando a loira, inspirada por outros colegas, resolveu também fazer uma promessa.

A bailaria, que já foi fazendeira, pediu sugestões para os colegas sobre o que poderia ficar sem.

- O que você mais gosta?, questionaram Bil e Sthe.

- Doce é o mais difícil para mim, confessou a peoa.

Erika, então, determinou que vai deixar de comer doces e arroz branco.

Com tantas promessas em jogo, quem será que vai dançar na disputa?