Fátima Bernardes posta foto em treino antes de cirurgia: Só estou podendo caminhar

03/10/2021 | 12:10



No último sábado, dia 2, Fátima Bernardes compartilhou nos Stories do Instagram uma foto na academia durante um treino. A jornalista, de 59 anos de idade, irá realizar um cirurgia ainda no mês de outubro e, por esse motivo, ficará afastada do Encontro com Fátima Bernardes por um mês.

Apesar de estar treinando, ela compartilhou que não está podendo fazer muitos exercícios por conta do procedimento médico, uma artroscopia no ombro para recuperar um tendão.

Só estou podendo caminhar mas já vale, né?, escreveu ela na rede social.

Durante a ausência da apresentadora, Patrícia Poeta e Manoel Soares serão responsáveis por comandar o programa.