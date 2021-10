Policias salvam mulher de estupro em Diadema

Do Diário do Grande ABC



03/10/2021 | 11:29



Policiais militares do 24º Batalhão de Diadema prenderam neste sábado indivíduo acusado de tentativa de estupro. De acordo com a PM (Polícia Militar), os agentes receberam a denúncia, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo), de que o homem havia abordado a mulher em ponto de ônibus na cidade e a obrigado a entrar em seu veículo, um GM Cobalt, próximo ao cruzamento da Avenida Alda com a Estrada Pedreira Alvarenga, divisa com São Paulo.

Parado em via cercada por matagal, na tentativa de abordagem o acusado conseguiu fugir. Mas, após imagens de câmeras de segurança, o veículo foi localizado na garagem do acusado. Preso em casa, ele foi conduzido à 6ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santo Amaro, onde foi registrado o boletim de ocorrência.