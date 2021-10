Boninho relembra luta contra câncer de Ana Furtado: Medo de perder minha paixão

03/10/2021 | 10:10



O marido de Ana Furtado aproveitou o começo do Outubro Rosa para relembrar a dura luta que a apresentadora enfrentou em 2018 e 2019. No último sábado, dia 2, Boninho escreveu um depoimento no Instagram descrevendo como foi difícil acompanhar sua amada sofrendo um risco de vida e experimentar a possibilidade de perdê-la.

Em 2018, Ana foi diagnosticada com um tumor na mama esquerda e passou por um longo tratamento, que incluiu quimioterapia.

Ninguém espera essa notícia. Câncer é uma palavra horrível, mas ela pode estar mais perto do que a gente imagina. Somos vulneráveis e sabemos que um dia vamos deixar de existir. Saber que alguma coisa pode acelerar isso é muito triste. Vivi esse momento com a minha amada Ana, começou Boninho.

Ele continua descrevendo que não houve uma etapa tranquila no processo:

Do diagnóstico -- como um susto -- ao tratamento foi um período difícil. Jamais vou me esquecer dos primeiros momentos. Do medo de perder minha paixão e finalmente o sucesso do tratamento. Estar com ela em cada aplicação de quimio, ver o corpo dela sofrer, o cabelo cair e a força desaparecer.

E segue, reforçando a importância dos check-ups frequentes:

Tivemos a sorte de ela fazer os exames periódicos, e isso ajudou no diagnóstico precoce. Fazer o exame periódico é fundamental. Ana está curada, ela foi uma guerreira e aproveitou a experiência para difundir o cuidado que precisamos ter.

Diversos famosos comentaram na publicação, entre eles, Marcos Mion, que enfrentou a mesma situação com sua esposa, Suzana Gullo:

Sabemos o que é ver o amor da vida enfrentar esse terror? Meu coração para você, irmão.