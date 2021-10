Conflito de interesses

Do Diário do Grande ABC



A disputa entre Uninove (Universidade Nove de Julho) e USCS (Universidade Municipal de São Caetano) por vagas de estágio para o curso de medicina nos equipamentos públicos são-caetanenses ganha a cada dia contornos mais acinzentados. Uma semana após o Diário revelar que a instituição privada avança no território da autarquia sob os patrocínios do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e do interino Tite Campanella (Cidadania), nova reportagem do jornal revela gigantesco conflito de interesse exercido pela médica Camila Richieri Gomes no episódio, a demandar imediata intervenção dos departamentos competentes de fiscalização.

Apuração jornalística do repórter especial Júnior Carvalho identificou que Camila serve a dois senhores. Ela foi indicada pela Uninove como sua representante na comissão de avaliação do controle de estágios criada pela Secretaria de Saúde de São Caetano para distribuir as vagas existentes. Ocorre que a médica, especializada em pediatria, também é funcionária do governo são-caetanense, de quem recebe R$ 9.369,16 mensais para coordenar a Usca (Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente). Como ela vai fazer para manter a isenção necessária na hora de decidir entre os interesses de um lado e do outro, já que atua para ambos, é um mistério.

A atuação dupla é proibida pela legislação são-caetanense. Apesar disso, quando questionado sobre o assunto, o governo interino argumenta que “não vê ilegalidade”. Não é a primeira vez, diga-se, que Tite Campanella deixa de enxergar o óbvio. O vereador alçado ao comando do Executivo é míope reincidente. Há pouco tempo, ele também não conseguiu vislumbrar nepotismo ao manter o irmão, Adauto Campanella, empregado em cargo de comando no Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) – foi preciso que o Ministério Público lhe abrisse os olhos.

No caso da disputa pelas vagas de estágio, impedir Tite de seguir ferindo a legislação é ajudar a preservar uma das mais importantes instituições profissionalizantes da região, a USCS.