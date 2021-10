Divórcios têm queda de 14,8% em 2021 no Grande ABC

Thainá Lana

Após aumento histórico de 15% no número de divórcios no Brasil em 2020 (em comparação a 2019), o Grande ABC registrou expressiva queda de 14,8% nas separações consensuais realizadas em cartórios, entre o período de janeiro a agosto de 2021. Em levantamento realizado pelo Diário, com dados do CNB (Colégio Notarial do Brasil), seção de São Paulo, as setes cidades contabilizam 656 divórcios oficiais, contra 770 nos mesmos oito meses do ano passado. Isso significa que, diariamente, três casais entram com pedidos de desunião na região.

Na comparação entre cidades, Santo André é o município com maior número de divórcios, com total de 291 processos – o que representa 44,3% do número total da região. São Bernardo é a segunda colocada, com 267, seguida por São Caetano, com número quase quatro vezes menor, com 75 separações (veja os dados na tabela ao lado). Diadema foi a única cidade do Grande ABC que não registrou nenhum divórcio durante este ano. Rio Grande, com quatro, Mauá, com nove, e Ribeirão Pires, com dez, completam a tabela.

A redução na região coincide com as tendências nacional e estadual. No mesmo período analisado, foram registrados 55.326 divórcios no Brasil, ou seja, uma diminuição de 27,9% comparado ao ano passado, quando aconteceram 76.797 separações. Já o Estado de São Paulo representa 23% dos desuniões de todo o País, com 12.807 registros – cerca de 42 divórcios por dia.

Se o excesso de convívio, ocasionado pelo isolamento social durante a pandemia da Covid, foi um dos fatores para o aumento de divórcios, também pode ter sido um dos motivos para possíveis reconciliações, conforme explica Andrey Guimarães Duarte, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil.

“A pandemia impactou o comportamento de diversos casais e da mesma forma que a convivência gerou atritos em alguns casos, também pode ter proporcionado o fortalecimento. A diminuição pode estar ligada aos amadurecimentos das relações até o processo de divórcio”, diz o tabelião, titular do 4º Tabelionato de Notas de São Bernardo.

Advogado especialista em direitos da família, Daniel Siqueira Gomes sentiu uma queda na procura de casais para o processo de divórcio, em seu escritório em São Bernardo.

“Acredito que ao ponto que as pessoas estão retomando suas vidas, devido à flexibilização das medidas restritivas, o estresse dentro do lar pode ter diminuído. Os casais conseguiram dialogar e solucionar seus problemas cotidianos com menos pressão e incertezas do futuro”, argumentou Gomes.

Além de menor procura, a desistência durante o processo de divórcio também ocorreu com maior frequência neste ano, conforme relatou o advogado. Para ele, a desistência pode estar ligada a diversos fatores, como reconciliação das partes, dependência financeira, preservação do patrimônio e em razão dos filhos.

MAIS UMA CHANCE

Um casal de Santo André contribuiu com as baixas estáticas de divórcio na região. Casada há quatros anos, Giovana (nome fictício), 28 anos, viu a pandemia da Covid agravar os problemas conjugais com seu companheiro. As mudanças na convivência durante o isolamento social foram decisivas para o aumento de conflitos no casamento.

Pela primeira vez desde o início da união, a auxiliar administrativa começou a cogitar a separação como alterativa. As coisas começaram a sair do controle quando as brigas casuais se transformaram em discussões rotineiras. E as falas tornaram-se gritos.

“Quando cheguei ao meu limite resolvemos sentar e conversar. Inicialmente, o teor da conversa era de separação: o que iríamos fazer com o nosso apartamento, a guarda da nossa cachorra e todas as outras etapas que o divórcio exige. Porém, durante o diálogo o assunto foi tomando outro rumo e percebemos que precisávamos tentar mais uma vez. Ainda temos os mesmos sonhos”, relatou a andreense.

Após a conversa definitiva, Giovana já consegue perceber uma melhora na rotina do casal graças ao acompanhamento psicológico que os dois fazem. “Não fazemos terapia de casal, mas às vezes fazemos algumas atividades juntos, o que tem sido bem bacana para nossa relação. As psicólogas não têm nenhum tipo de ligação, mas nos aconselharam separadamente que deveríamos escolher qual difícil caminho seguir: terminar ou continuar. Decidimos tentar mais uma vez”, finalizou Giovana.



