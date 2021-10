Grupo busca mulher motorista na região e promove capacitação

Do Diário do Grande ABC



03/10/2021 | 00:01



Empresa de inovação e tecnologia para o setor de transporte independente do grupo Scania, a LOTS Group abre vagas para motoristas mulheres e também irá qualificar as contratadas no Grande ABC. A iniciativa é totalmente gratuita às participantes e busca promover inclusão social, igualdade de gênero e geração de emprego e renda ao fomentar o aumento do número de profissionais femininas qualificadas no setor de transportes.

Hoje, as mulheres representam somente 0,5% do total de motoristas de caminhão atuando no Brasil (cerca de 2 milhões), conforme pesquisa da CNT (Confederação Nacional dos Transportes). Na operação da LOTS Group no Grande ABC este indicador salta para 22%. A meta da empresa sueca é conseguir ter em seu quadro de motoristas desta unidade pelo menos 25% até o fim de 2021 e 50% de mulheres até 2022.

A responsável pelo setor de RH na operação Grande ABC da empresa, Deolinda Batista, explica que este projeto, pioneiro na região, nasceu da necessidade de capacitação de condutoras de caminhão. “Esta iniciativa foi criada pela necessidade de igualdade de gênero dentro da operação logística e na dificuldade que enfrentamos na tentativa de atrair novas motoristas”, comenta Deolinda Batista.

A carioca Cristina Cabral, 43 anos, há dois meses na LOTS e participante da turma piloto da capacitação, comenta a importância deste tipo de programa e já traça planos para o futuro.

“O apoio das grandes empresas do setor é essencial para o crescimento de mulheres na categoria. Meu caminho foi bem difícil até aqui, faltou apoio em muitos momentos, e eu não quero que isso aconteça com outras colegas que sonham em ser motorista. Eu vou inspirar e incentivar todas que puder. Quero me capacitar ainda mais e ser instrutora para novas mulheres motoristas”, comenta a moradora do bairro Demarchi, em São Bernardo.

Todas as interessadas, que já sejam capacitadas ou que ainda precisem de formação devem enviar e-mail com o currículo para trabalheconsco.abc@lotsgroup.com ou entrar em contato com a LOTS via Facebook ou Linkedin, buscando por LOTS Group Latin América.

SOBRE A LOTS

Criada em 2016 na Suécia, a LOTS Group, uma empresa independente do grupo Scania, nasceu com a missão de otimizar operações de fluxos logísticos por meio da tecnologia e inovação. Um dos principais objetivos é preparar os clientes hoje para o futuro autônomo, elétrico e digital de amanhã.

Desde 2018 na América Latina, a LOTS Group apresenta novas soluções de software para melhor analisar fluxos, localizar gargalos e melhorar desvios. Focada em três setores – agronegócio, mineração e florestal –, a empresa trabalha para otimizar a qualidade das entregas com implementações inovadoras, visando a chegada de veículos hiper tecnológicos em operações logísticas que ocorrem em ambientes confinados e com menor interação humana.